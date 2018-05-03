10:01
Прокуратура Челябинска проведет личный прием по вопросам защиты прав инвалидов
Прокуратура Челябинска приглашает горожан на выездной личный прием по вопросам защиты прав людей с ограниченными возможностями.
Личный прием состоится завтра, четвертого мая, в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов.
Задать свои вопросы и получить консультации по вопросам защиты прав инвалидов можно будет с 14-ти до 16-ти часов по адресу: улица Художника Русакова, 4 (встреча состоится в помещении социального дома ветеранов).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.