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Челябинской области
10:01

Прокуратура Челябинска проведет личный прием по вопросам защиты прав инвалидов

Прокуратура Челябинска приглашает горожан на выездной личный прием по вопросам защиты прав людей с ограниченными возможностями.

Личный прием состоится завтра, четвертого мая, в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов.

Задать свои вопросы и получить консультации по вопросам защиты прав инвалидов можно будет с 14-ти до 16-ти часов по адресу: улица Художника Русакова, 4 (встреча состоится в помещении социального дома ветеранов).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

 

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