Прокуратура - должникам за газ: Время уговоров закончено, мы будем действовать жестко и бескомпромиссно

Руководителей предприятий-должников за топливно-энергетические ресурсы сегодня, 15 ноября, вызвали на «ковер» в прокуратуру Челябинской области. Долг только перед газовиками в области составляет больше двух миллиардов рублей. Под угрозой срыва в некоторых территориях может оказаться отопительный сезон.

В совещании приняли участие представители надзорного ведомства, правительства региона, полиции, главы проблемных районов и предприятия- должники.

«В таком формате мы уже собирались с вами месяц назад и это показало свою эффективность. Удалось взыскать шесть с половиной миллионов долгов. Прокурор области поручил так работать со всеми должниками. Мы вынуждены вмешаться в сложившуюся ситуация и принять предусмотренные законом меры в отношении нарушителей», - отметил в начале совещания заместитель прокурора Челябинской области Андрей Потапов.

На сегодняшний день общий долг перед «Новатэком» предприятий Челябинской области уже превышает два миллиарда рублей.

«Такой задолженности предприятий ЖКХ перед нами никогда не было. Существует реальная тревога, как пройдет этот отопительный сезон. Это долги именно предприятий. С населением мы перешли на прямые расчеты. Мы ушли от работы с управляющим компаниями. У нас 900 тысяч таких абонентов. Сбор денег с них составляет порядка 98 процентов», - отметил генеральный директор ООО «Новатэк-Челябинск» Вадим Ромасенко

Сегодня на «ковер» были вызваны самые злостные неплательщики из Снежинского, Аргаяшского и Карталинского районов.

Так, предприятиями Аргаяшского района ежегодно накапливается задолженность за газ в течение отопительного периода и оплачивается она лишь к началу следующего и то за счет средств областного бюджета или авансовых платежей, которые поступают им на счет со стороны бюджетных организаций. Долг коммунальщиков этого района перед газовиками превысил 14, 5 миллионоарублей.

Заместитель главы Аргаяшского района по вопросам ЖКХ Рустам Абылхасымов такую задолженность пытался объяснить долгами населения, но был жестко одернут заместителем прокурора Челябинской области Андреем Потаповым.

«Вы слышите, что вы сейчас говорите? Прекратите прикрываться населением. То, что вы говорите, – не соответствует действительности. Руководитель «Новатэка» сказал, что население платит исправно. Это долги ваших предприятий. Может посмотреть на умение вести хозяйственную деятельность вашими руководителями. Увольняйте таких руководителей, а если они проворовались, то пишите заявления в полицию. Это ваша ответственность», - отметил Андрей Потапов.

Чиновник пообещал, что все долги перед газовиками будут погашены до декабря. А прокурору Аргаяшского района дано поручение проверить расходование денег, и, если будет обнаружено их нецелевое расходование, материалы передавать в полицию.

Кстати, большая часть задолженности в этом районе приходится на МУП «Управление Губернского ЖКХ» Кузнецкого сельского поселения. Его руководителю также пришлось держать ответ перед прокуратурой. Но прежде чем его руководитель Олег Скрипка смог объяснить, в чем причина долгов, ему пришлось «покраснеть» за свой внешний вид. На совещание в прокуратуру он пришел в грязных джинсах и в не менее «свежей» водолазке.

«Костюма что ли у вас нет? Вас же не на автозаке сюда привезли. Вы заранее знали о том, куда идете. Это прокуратура. Вы проявляете неуважение к присутствующим. Все окружающие вас в мундирах и деловых костюмах», - отсчитал руководителя коммунального предприятия заместитель прокурора Челябинской области Андрей Потапов.

Получив слово, директор коммунального предприятия также всю вину в долгах перед газовиками переложил на население, мол, оно неплатежеспособно.

«Население за октябрь должно 600 тысяч, а оплатили только половину. Работаем с населением, обращаемся к приставам за помощью о взыскании долгов, но все иски возвращаются, потому что невозможно их взыскать», - сказал Олег Скрипка.

«Прокурору района также поручаю провести проверку предприятия на предмет расходования денег. Если там воруют, заводите уголовное дело. А вам я вручаю предупреждение о недопущении нарушения закона. Нарушите, я вас привлеку к уголовной ответственности», - сказал заместитель прокурора Челябинской области Андрей Потапов.

Только с начала года внесено 135 представлений о нарушении закона, 77 должностных лиц привлечены к административной ответственности. По требованию прокурора возбуждено четыре уголовных дела. Погашена задолженность на суммы свыше 130 миллионов рублей.

«После совещания, которое состоялось в октябре, в пяти муниципальных образованиях долг перед газовщиками сократился на шесть с половиной миллионов рублей. Но долги растут. В Аргаяшском районе три поселения допустили накопления долга в пять миллионов рублей. В Карталинском районе Еланенское сельское поселение не выполнило своих обязательств перед «Новатэком» почти на 2,5 миллиона рублей. В Снежинске также муниципальным предприятием накоплен долг», - сказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области Алексей Потапченко.

Муниципальные образования Челябинской области, накопившие долги за потребленные топливно-энергетические ресурсы получат финансовую поддержку из регионального бюджета. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.

«Мы мониторим ситуацию и видим, что в ряде образований принимаются меры. Сокращены долги в Чебаркуле, Кусе. Но растут в Верхнем Уфалее, Златоусте и Миассе. Мы рассматриваем меры, как помочь предприятиям, чтобы погасили долги. В целях недопущения срыва подачи тепла населению губернатором принято решение о выделении муниципальным образованиям порядка 600 миллионов рублей финансовой помощи. Она будет предоставляться в виде субсидий и бюджетных кредитов. Уже обратились к нам Южноуральск, Сатка, Златоуст», - сказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

«Работу правительства мы видим, но попросил бы не расслабляться, поплотней работать с муниципалитетами. Нужно посмотреть, кто искусственно формирует долги вследствие неэффективного хозяйствования. Материалы отправляйте в прокуратуру, мы дадим этому правовую оценку. Будем смотреть, кто и как создает долги и кто виновен в этих долгах», - сказал заместитель прокурора Челябинской области Андрей Потапов.

Кстати, за последние несколько месяцев в регионе уже выявлено четыре предприятия, которые путем обмана нанесли поставщикам коммунальных ресурсов материальный ущерб на сумму свыше 290 миллионов рублей.

«В частности, в Копейске и Красноармейском районе есть предприятия, которые, согласно бухгалтерских документов могли расплатиться с поставщиками, но их руководители денежные средства использовали в личных целях. Еще одно предприятие, которое обслуживает жителей Челябинска, Агаповского и Кыштымского районов, предоставило в тарифный орган недостоверные сведения, в итоге тариф у них получился завышенным. Предприятие смогло получать сверхприбыли, которыми распоряжалось по своему усмотрению», - сказал врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области Марат Искандыров.

Всем руководителям предприятий-должников и главам проблемных территорий, которые сегодня присутствовали на совещании в прокуратуре, были вручены предостережения о недопущении нарушения закона. Заместитель прокурора Челябинской области Андрей Потапов дал четко понять, что с надзорным ведомством шутки плохи.

«Говорю всем должникам, что время уговоров прошло! Мы будем действовать жестко и бескомпромиссно», - подвел итог совещания с должниками Андрей Потапов.