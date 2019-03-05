Прокуратура наказала Елистратову избавить Челябинск от снежных куч

Челябинская природоохранная прокуратура потребовала от главы города Владимира Елистратова обеспечить экологическую безопасность при уборке снега, обнаружив во время проверки нарушения обязательных экологических требований.

Согласно правилам благоустройства, которыми предусмотрены уборка и вывоз снега в зимний период, на территории Челябинска запрещены несанкционированные свалки отходов и снега, собранного при уборке улично-дорожной сети.

Подрядчиком по муниципальному контракту на ремонт и содержание улично-дорожной сети Челябинска является акционерное общество «Южуралмост». Нормативными актами городской администрации и муниципальным контрактом места складирования снежных масс, вывозимых с дорог и улиц южноуральской столицы, не определены. Снежные массы вывозятся в нарушение требований экологической безопасности и складируются на территории стихийных снегосвалок.

Как отмечают в пресс-центр прокуратуры Челябинской области, одновременно с загрязненным снегом на территории снегосвалок накапливаются и другие отходы производства и потребления, что создает угрозу загрязнения окружающей среды, влечет нарушение прав местных жителей на благоприятную окружающую среду.

Челябинский природоохранный прокурор внес главе Владимиру Елистратову представление об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся в природоохранной прокуратуре на контроле.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», вчера вечером, четвертого марта, из-за снежных куч пожарные не могли проехать к горящему дому. Ненадлежащее состояние проезжей части едва не стоило жизни двум семьям.

Сотрудникам МЧС, спешащим на вызовы, пришлось столкнуться со следствием человеческой халатности - нечищеными проездами.

На последнем аппаратном совещании Владимир Елистратов отметил, что все районы Челябинска «одинаково не справляются с уборкой снега» (то есть находятся примерно на одном уровне), хотя оценил обстановку в городе как нормальную, рабочую.

К главам районов градоначальник обратился с настоятельной просьбой разобраться, почему часть замечаний относительно некачественной (или вовсе отсутствующей) уборки снега на вверенных им территориях остается без внимания и не устраняется.