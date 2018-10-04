Прокуратура требует, чтобы администрация Челябинска прекратила уплотнительную застройку

В прокуратуру с жалобой на уплотнительную застройку обратились жители микрорайона Парковый. За краснопольским проспектом стремительными темпами возводятся жилые дома. Только жить здесь люди будут как в глухом лесу. Ни садиков, ни школ, ни магазинов, ни поликлиник, рядом с новостройками никто возводить не собирается.

По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина прокуратурой города Челябинска проведена проверка соблюдения прав жителей в результате проводимой уплотнительной застройки.

«Мы столкнулись с тем, что в документации по планировке территорий от 2008 года в новых микрорайонах должны быть садики, поликлиники, детские сады и другие объекты социального назначения. А на самом деле этого ничего нет. Только жилые дома. Прокуратура настаивает на том, чтобы в будущем, при выдаче разрешения на строительство, власти Челябинска утверждали документацию по планировке и межеванию территории, тогда таких ситуаций происходить не будет», - рассказал старший помощник прокурора Челябинска Константин Калашников.

Пока же проводимая властями Челябинска градостроительная политика вызывает только негативный общественный резонанс и приводит к конфликтам между застройщиками и жителями.

Один из самых нашумевших конфликтов – между СК «Высотник» и жителями дома по улице Калинина. Он даже перерос в кровавые разборки в стиле 90-х. Местные жители, которые выступают против появления на месте детской площадки новой многоэтажки, держат оборону. В прямом смысле слова грудью ложатся под колеса тракторов и бульдозеров, чтобы техника не попала на строительную площадку.

Бастовали жители Челябинска и против появления офисного здания между двумя пятиэтажками по улице Орджоникидзе. Но тогда глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что стройка вполне законна.

«Главе Челябинска Евгению Тефтелеву прокурор внес представление, в котором потребовал принять конкретные меры по изменению проводимой администрацией города градостроительной политики, строительства детских садов, школ, поликлиник одновременно с застройкой новых микрорайонов», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.