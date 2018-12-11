Прокуратура требует привести в порядок архитектурный облик Челябинска и убрать с фасадов домов рекламные конструкции

Прокурора Челябинской области проведена проверка законности размещения рекламных конструкций на фасадах жилых и административных зданий по проспекту Ленина в Челябинске. За выявленные нарушения ответят начальник городского УМВД Сергей Миронов и исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов.

В ходе прокурорской проверки установлено, что управлением наружной рекламы и информации администрации города не выполняются возложенные на него полномочия.

«В связи с отсутствием планирования контрольной работы, управление осуществляет деятельность лишь на основании поступивших сигналов о возможных нарушениях закона. Вследствие чего меры к своевременному выявлению и демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций на территории города Челябинска не принимаются. Проверкой выявлены 27 фактов незаконного размещения рекламных конструкций на фасадах зданий. Владельцам рекламных конструкций сотрудниками управления выданы предписания об устранении нарушений, в которых установлены сроки их исполнения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также проверкой установлено, что владельцы рекламных конструкций, несмотря на аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций, их убирать никто не собирается.

«Выявлены факты непринятия мер к взысканию с владельцев незаконно установленных рекламных конструкций бюджетных средств, затраченных на их демонтаж. Так, более года с момента осуществления принудительного демонтажа трех рекламных конструкций, расположенных по улице Труда и автодороге Меридиан, с их владельцев в доход местного бюджета не взыскана компенсация затраченных бюджетных средств», - добавила Наталья Мамаева.

По результатам проверки прокурором города временно исполняющему обязанности главы города Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе.

«Кроме того, выявлены нарушения в деятельности органов полиции при решении вопросов о привлечении к административной ответственности владельцев незаконно установленных рекламных конструкций. Вскрытые факты не вынесения мотивированных определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, безосновательного прекращения дел за истечением сроков давности привлечения к ответственности и сроков проведения административного расследования, послужили основанием для внесения прокурором представления начальнику УМВД России по Челябинску Сергею Миронову», - сообщила Наталья Мамаева.

За рассмотрением актов прокурорского реагирования прокуратурой установлен контроль.