Прокуратура заставила чиновников Челябинска решать проблему ливневых канализаций

Чиновники Челябинска по решению суда сделают систему водоотведения в частном секторе Ленинского района. Сейчас из-за ее отсутствия жилые дома и проезжие части дорог постоянно затапливает.

В прокуратуру Ленинского района Челябинска с жалобой обратились жители жилых домов, расположенных по улицам Турухановская, Волгодонская, Львовская и переулку Петропавловскому. Они просили сотрудников надзорного ведомства решить проблему, с которой они не могут справиться уже долгие годы. Как только начинаются дожди, их дома уходят под воду. Проезжие части автомобильных дорог также оказываются затопленными.

По жалобе жителей была проведена прокурорская проверка.

«Прокурор района обратился в Советский районный суд Челябинска с исковым заявлением к администрации города о возложении обязанности построить на территории Ленинского района систему водоотведения для обеспечения оттока талых, дождевых и грунтовых вод», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Судом первой и апелляционных инстанций требования прокурора признаны законными и обоснованными. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

«В администрации города знают о существующей проблеме в частном секторе Ленинского района. Не первый год случаются случаи подтопления домов и автомобильных дорог. Каждый год в преддверье весеннего и осеннего сезонов осуществляются превентивные меры, которые только можно сделать силами района и города. Проблема пока остается. Как только решение Советского суда вступит в законную силу, администрация Челябинска будет его исполнять», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска.

«Проблему с ливневой канализацией по улице Туруханской мы уже решили, не дожидаясь решения суда. В начале сентября все работы были сделаны», - рассказал заместитель главы Ленинского района Челябинска Зуфар Нургалиев.

Проблема с ливневками в городе актуальна не только для жителей Ленинского района. Почти после каждого дождя Челябинск уходит под воду. В областном центре общая протяженность сетей дождевой канализации составляет порядка 300 километров. Она была построена еще в 1961 году. И многие участки канализации просто не справляются с отводом дождевых вод, в результате при дождях высокой интенсивности образуются подтопления.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Челябинске будут идти дожди. Местами сильные, местами умеренные. Нас затопит, и снова поплывем? Ответ на этот вопрос сейчас зависит от того, насколько сильно решит разгуляться небесная канцелярия.