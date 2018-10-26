Прокурор: Везите мусор хоть на площадь Революции! Свалка должна быть закрыта!

Первый заместитель главы города Челябинска Юрий Параничев не согласен с предъявляемыми ему обвинениями в виновности в возникшем в городе мусорном коллапсе. Об этом он сообщил корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ».

Накануне о том, что он может стать фигурантом уголовного дела, заявила прокуратура. Прокурор Челябинска Роман Самойлов направил в Следственный комитет материалы проверки по ситуации с вывозом мусора для возбуждения в отношении чиновника уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального надзорного ведомства Наталья Мамаева.

По мнению прокуратуры, Параничев действовал в интересах ООО «Центр коммунального сервиса». Не приняв каких-либо действенных мер по поиску иных подрядных организаций, способных осуществить деятельность по сбору и вывозу отходов для муниципального предприятия, «с явным превышением полномочий» он потребовал от директора МУП «ГорЭкоЦентр» заключить договоры на вывоз ТКО с ООО «ЦКС», которое на тот момент не располагало спецтехникой, трудовыми ресурсами в достаточном количестве. В итоге «ЦКС» не справилось со всем объемом работ и в городе пришлось объявить режим ЧС.

В прокуратуре считают, что режим ЧС не вполне правомерен, ведь это не техногенная катастрофа и не стихийное бедствие, но зато дало возможность городу без торгов выделить районам на борьбу с мусором 14 миллионов рублей.

Юрий Параничев в разговоре с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» заявил, что он не согласен с теми обвинениями, что звучат в его адрес. Он убежден, что город стоял на пороге катастрофы и принятое решение было единственно правильным. К тому же, власти пытались спасать город от мусора всем миром на фоне резко обострившейся борьбы мусорных кланов. И это никак нельзя сбрасывать со счетов.

На наш взгляд, ситуация действительно напоминает поиск крайнего. Свалку закрыли раньше времени, в том смысле раньше, что не были готовы новые полигоны, отсутствовал утвержденный тариф на вывоз мусора. Специалисты предупреждали о возможном коллапсе по этой причине. Решение о закрытии полигона по сути было силовым. В чем просчет: власти не учли вероятность столь ожесточенного саботажа, на который отважились мусорные кланы. Их вина, на наш взгляд, кроется в том, что они вовремя не пресекли конфликт интересов прямых родственников братьев Галичиных и иже с ними, что рулили мусорным бизнесом в тесной связке МУПа «Горэкоцентр» и ООО «Горэкоцентр+». Кстати, на этот конфликт интересов в свое время могла бы обратить внимание и прокуратура.

На одном из совещаний по закрытию свалки Романа Самойлова спросили, куда же возить мусор при таком преждевременном решении. «А хоть на площадь Революции везите, - сказал городской прокурор. – Свалка должна быть закрыта».

Ну а что касается претензий к Параничеву, то все на сторонний взгляд кажется шитым белыми нитками. Решение о ЧС принимал не он единолично (не те полномочия), а городская комиссия под руководством мэра. ООО «ЦКС» была выбрана в качестве подрядчика вынужденно, других предложений не поступало. Логика была в том, что в любом случае ЦКС с 1 января 2019 года становится регоператором по вывозу мусора в Челябинской области. К тому же он является лицензированной организацией и – что важно – согласился вывозить мусор на тех же условиях, на которых работали прежние подрядчики. Теперь можно понять, и чем объясняется неполная оснащенность регоператора, ведь в компании готовились к плановой работе, а не к работе в режиме ЧС.

Трудно в этой ситуации искать правых и виноватых, но ясно одно – проблему надо рассматривать комплексно со всеми ее нюансами, не исключая и политической составляющей. Редакция агентства будет следить за развитием событий.