Прямую трансляцию шествия «Бессмертного полка» в Челябинске обеспечит компания «Интерсвязь»

В четверг, девятого мая, лидер телекоммуникационного рынка Урала - компания «Интерсвязь» обеспечит онлайн трансляцию сразу нескольких торжественных мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь», Алексей Гаврилов, южноуральцы впервые в режиме реального времени смогут наблюдать за шествием «Бессмертного полка» в эфире телеканала ОТВ.

По словам заместителя технического директора компании «Интерсвязь» Руслана Усманова, для того, чтобы как можно больше жителей Челябинской области смогли приобщиться к великому празднику Победы, инженеры предоставили прямую оптическую линию и создали несколько дополнительных точек подключения, объединив их в цифровой канал передачи данных с пропускной способностью до 10 гигабит в секунду.

Для обеспечения гарантированной надёжности доставки телевизионного сигнала проведены измерения всех оптических линий, которые были собраны из резервных волокон специально для проведения прямой трансляции. Потребовались десятки километров дополнительного оптоволоконного кабеля. Кроме сигнала с телевизионных камер традиционно будет использовано видео с камер наружного наблюдения».

В прямом эфире канала ОТВ будут транслироваться самые запоминающиеся и волнующие моменты праздника. Ровно в 10 часов утра состоится возложение цветов и венков к Вечному огню. В полдень на площади Революции начнётся торжественное построение, в котором примут участие тысяча 760 человек и 44 единицы военной техники.

Уникальной для зрителей УрФО станет первая трансляция челябинского шествия «Бессмертный полк». Прямое включение с места событий запланировано на 14:00, когда колонна начнёт шествие по проспекту Ленина до улицы Цвиллинга, а оттуда - к Вечному огню.