Путин: безопасность на дорогах – это приоритетная задача, но челябинские власти так не считают

Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии МВД России. Глава государства отметил, что ситуация на дорогах страны остается сложной.

В прошлом же году в России произошло 168 тысяч ДТП, в которых погибло 18 тысяч человек. Каждый день дорожные аварии уносят жизни 50 россиян. Еще около 600 получают ранения.

«Число ДТП в России не уменьшается пятый год, каждый день в авариях на дорогах гибнет трагически много людей. Повышение безопасности дорожного движения в стране является актуальной задачей. Есть определённые улучшения, но ситуация на дорогах остаётся сложной», - отметил Владимир Путин.

Безопасность дорог для главы государства – в приоритете. А вот у властей Челябинска совсем другое мнение. Они эксплуатируют дороги, не сданные в эксплуатацию, а когда строят их, то забывают о тротуарах для пешеходов.

О чуриловской безнадеге агентство «Урал-пресс-информ» писало уже не один раз. В этом поселке новая дорога еще на улице Ферганской несколько лет назад введена в эксплуатацию – временно, без пешеходного тротуара с одной стороны. Люди, которые живут в частном секторе, что на правой стороне, идут к своим домам прямо по проезжей части – тротуара с этой стороны нет. Если они по переходу сразу перейдут на другую сторону, где тротуар возле новеньких девятиэтажек есть, то через несколько метров им все же придется перейти дорогу к своим домам, но тут другая закавыка – перехода нет. А если идти до следующего светофора и переходить правильно, то там на той стороне опять нет тротуара. Непонятно, куда смотрит городская ГИБДД, ведь люди, если даже и нарушают здесь правила движения, причем, нередко рискуя жизнью, делают это не по собственной воле, а по вине городских властей.

Кстати, когда здесь, в Чурилово, собрались строить новый микрорайон, то жителям частного сектора сказали, что теперь у них будет совершенно другая жизнь, появятся дороги, заодно приведут в порядок внутриквартальные проезды. Однако на деле все совсем по-другому. Петляя, как зайцы под колесами машин, жители выбираются с цивилизованной, хоть и без тротуара дороги по улице Ферганской в свои проулки и им впору переобуваться в сапоги. Яма на яме, грязь, проваленные колодцы.