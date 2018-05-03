Путин персонально поздравит в Челябинской области 25 тысяч ветеранов

В Челябинской области 25 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла получат персональные поздравления с Днем Победы от президента Российской Федерации. Послания от Владимира Путина Почта России будет доставлять пожилым адресатам со второго по девятое мая.

«На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображен орден Отечественной войны и знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. Фотография «Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале» украшает лицевую сторону поздравительной открытки», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в УФПС Челябинской области - филиале ФГУП «Почта России».

На обороте открытки находится целая серия тематических фотографий - военного парада на Красной площади в Москве; Героя Советского Союза Александра Родимцева в окружении бойцов-сибиряков 13-й гвардейской дивизии; женщин во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов ППШ в Москве; неизвестного бойца Красной Армии, беседующего с десятилетним Володей Лукиным, родителей которого угнали в Германию; группы детей, освобожденных из концлагеря Освенцим; салюта Победы в Москве.

В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным на конвертах, в праздничные дни письма с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка будет осуществляться неоднократно.

При необходимости Почта России и Пенсионный фонд РФ будут выяснять новые адреса ветеранов – президентские поздравления обязательно найдут адресатов.

«Сотрудники Почты России предпримут все возможные меры для вручения каждого персонального поздравления», - заверили в УФПС Челябинской области.