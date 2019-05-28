Пять школ Челябинской области включены в список опорных школ РАН

Пять школ Челябинской области попали в предварительный список опорных школ, в которых будут готовить к поступлению в конкретные вузы учеников со способностями к науке.

Перечень подготовлен Российской академией наук, сообщают «Известия». В список вошли 110 муниципальных школ из 32 регионов страны, в том числе пять - из Челябинской области: физико-математический лицей №31, гимназия №80, лицей №77, лицей №11 из Челябинска и школа №5 из Магнитогорска. На первом этапе отбирались школы, выпускники которых демонстрируют успехи на олимпиадах и стабильно поступают в ведущие вузы России, а также учебные заведения, расположенные рядом с НИИ или сильным университетом.

«Пока понятна общая канва. Российская академия наук будет осуществлять научно-методическое руководство деятельностью выбранных школ. Конкретные детали не известны», - пояснил министр образования и науки области Александр Кузнецов.

Одна из задач, которую ставит перед собой РАН, - это подготовка научных кадров высокой квалификации, начиная со школьной скамьи, а также повышение качества общего образования с помощью привлечения ведущих ученых в тех или иных областях в зависимости от профиля образовательных организаций, уточнил глава минобрнауки области.

Как сообщила президенту России Владимиру Путину министр просвещения страны Ольга Васильева, к 1 сентября планируется запустить 101 академическую школу в рамках проекта «Опорная школа РАН».

«У нас есть сейчас со стороны РАН научные координаторы, готовятся методические специальные курсы повышения квалификации для учителей, мы готовим новые программы и решаем те вопросы, которые будут связаны с ГЧП и финансированием этих школ, которые будут идти со стороны федерального бюджета», - доложила министр главе государства о ходе исполнения его поручения.

РАН предлагает шесть моделей, по которым могут быть организованы опорные школы. Для этих учебных заведений академия будет предоставлять лекторов, проводить повышение квалификации учителей. Для учеников опорных школы будет организована практика в близлежащих институтах и университетах.