«Пятерочка» и AliExpress запускают совместную акцию

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает акцию, в рамках которой покупатели универсамов смогут получить купон на скидку на AliExpress. Это первое партнерство лидеров российского ритейла и мирового e-commerce.

В период с 8 по 9 ноября все посетители универсамов «Пятёрочка», совершившие покупку на сумму от 650 рублей, получат чек с промокодом, который дает скидку в размере 650 рублей при оформлении заказов на AliExpress.

Скидка будет распространяться на покупки стоимостью от 3 250 рубле. Купон можно использовать в приложении AliExpress с 8 по 12 ноября 2018 года. Для того, чтобы активировать бонус, достаточно отсканировать QR-код на чеке, выданном при покупке в «Пятёрочке», приложением AliExpress.

«Пятерочка» уделяет большое внимание совместным проектам с компаниями, которые являются лучшими в своих областях. Мы это делаем для наших покупателей, потому что хотим, чтобы каждый поход в магазин не только давал возможность приобрести качественные и свежие продукты, но и одновременно развлекал, вызывал яркие позитивные эмоции и интерес», - говорит директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина.

Кстати, выбор AliExpress для очередного партнерства объясняется просто: «Пятерочка» лидер российского ритейла, а AliExpress – одна из крупнейших интернет-платформ. Объединяет партнеров акции и то, что покупки совершать легко, цены доступны каждому, а ассортимент подбирается с учетом запросов покупателей.

«Для нас сотрудничество с «Пятёрочкой» будет первым опытом такого рода – и мы уверены в успехе этого начинания. Особенно важно, что мы запускаем кампанию в преддверии нашей крупнейшей распродажи – Всемирного дня шоппинга 11 ноября. Мы всегда рады давать покупателям дополнительные возможности, скидки, чтобы даже ежедневный шоппинг вызывал самые приятные эмоции и ассоциации – именно в этом мы видим свою задачу», - отметил директор по маркетингу AliExpress и Tmall в России Олег Лебедев.

Добавим, «Пятёрочка» активно использует инструменты нестандартного маркетинга, запуская тематические программы лояльности и привлекая к партнерству известные в России и мире бренды и персонажей. Недавно торговая сеть сотрудничала с популярным брендом Marvel, а также провела совместную акцию с чипсами Lays и Ольгой Бузовой.