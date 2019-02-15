Пятилетний магнитогорец с начала года два раза попал в книгу рекордов России

Пятилетний магнитогорец Артем Масин с начала года два раза попал в книгу рекордов России. В январе этого года юный магнитогорец уже успел попасть в книгу – на перекладине он подтянулся больше всех своих сверстников – 29 раз. И тут же родители Артема подали новую заявку на рекорд.

И он не заставил себя долго ждать. Уже в начале февраля пятилетний Артем вновь установил рекорд среди дошколят. На этот раз он прыгнул с места дальше всех – на 150 сантиметров. Видеозапись рекорда отправила в книгу рекордов России мама Артема.

По словам родителей юного спортсмена, останавливаться на этом они не собираются – мальчишка уже подал заявку на рекорд по приседанию на одной ноге. Его личный рекорд – 28 раз.

Но не только юный магнитогорец успел попасть с начала года в Книгу рекордов России. Дошкольница Вероника Кислицына из Челябинска в этом январе она прыгнула 142 сантиметра. Девочка также попала в рекордсменки России среди детей своего возраста. Это тоже второй рекорд юной челябинки.

Фото: Книга рекордов России