«Пятёрочка» дарит возможность выиграть путешествие в Кению
Общество
Сегодня, 09:52

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Почувствуй себя по-королевски». Она приурочена к выходу художественного мультипликационного фильма Disney «Король Лев» на большие экраны.

У покупателей торговой сети появилась возможность выиграть поездку для всей семьи в удивительную Кению и еще 500 других призов. 

Механика акции проста: со 2 по 29 июля необходимо совершить хотя бы одну покупку в категории «детские товары» в любом магазине «Пятёрочка», а также быть действующим участником программы лояльности «Пятёрочки» и подтвердить своё участие в акции в личном кабинете «Выручай-карты».

Победителя акции ждёт знакомство с Африкой и её удивительной фауной, сафари в национальных парках Кении и отдых в лучших отелях континента.

 «”Король Лев” – неподвластная времени легенда, на которой выросли мы сами и растим уже наших детей. Уверена, что новая экранизация популярнейшего мультфильма только в России соберёт у экранов миллионы семей, многие из которых являются постоянными гостями наших магазинов. Кроме того, «Пятёрочка» в рамках своей новой акции даёт шанс каждому прикоснуться к этой легенде и побывать в Кении. Для этого достаточно совершать свои привычные покупки, радуя ими самых маленьких членов семьи», –  комментирует старт акции директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина.

В период проведения акции покупатели сети также могут выиграть один из 500 других ценных призов с символикой героев «Короля Льва» и получить двойные баллы на карту лояльности за покупки из категории «детские товары».

Подробнее ознакомиться с условиями участия можно на сайте.

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