Рабочие ММК заключили индивидуальные контракты с дирекцией компании
В преддверии Дня металлурга на Магнитогорском металлургическом комбинате заключаются индивидуальные контракты между руководством ПАО "ММК" и работниками предприятия.
Генеральный директор компании Павел Шиляев подписал первые 12 документов с рабочими основных профессий.
- Такие встречи считаю хорошей, доброй традицией комбината, - говорит генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев. - Во-первых, у меня есть возможность поздравить вас и ваших коллег с наступающим профессиональным праздником, сказать спасибо за вашу работу, и это не пустые слова: решения и стратегия - это очень важно. Но на практике все успехи ММК делаются рабочими Магнитки - каждым на своём рабочем месте. Вы - лучшие рабочие предприятия, пусть на вас равняется молодёжь.
Затем у генерального директора состоялся с контрактниками долгий обстоятельный разговор - о стратегии развития предприятия, его успехах и участии в жизни города, сообщает «Магнитогорский металл».