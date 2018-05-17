Работающих челябинцев приглашают вместе со всей страной сесть на велосипеды

Жителей Челябинска приглашают принять участие в ежегодной всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдет по всей стране в пятницу, 18-го мая, и в понедельник, 21-го мая.

По мнению организаторов, проведение акции из года в год помогает изменить модель поведения россиян и мотивировать их чаще использовать активные способы передвижения вместо личного автотранспорта.

«Акция способствует пропаганде здорового образа жизни, привлекает внимание к проблемам сохранения экологии городов и улучшению транспортной доступности», - отмечают в администрации Челябинска, работники которой всегда охотно принимают участие в этой акции.

Одним из активистов является, например, начальник управления по делам молодежи горадминистрации Сергей Авдеев, не упускающий возможности приехать на работу на велосипеде.

Акция «На работу на велосипеде» действительно популярна в нашей стране. В прошлом году в ней приняли участие более одного миллионов человек из 35-ти субъектов России.

Как пишет сайт акции, велосипеды - это качество жизни, экономика, скорость, выгодные клиенты и экология.

Качество жизни: 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный.

Экономика: Инвестиции в велоинфраструктуру - самые оправданные в условиях экономии бюджета благодаря множеству факторов: рост клиентуры местных магазинов, снижение расходов на здравоохранение, сокращение количества пробок и выхлопов.

Скорость: Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до пяти километров, опережая по данному показателю как автомобили, так и общественный транспорт.

Выгодные клиенты: По данным ряда зарубежных исследований, велосипедисты являются выгодными клиентами для розничной торговли, сферы услуг и предприятий общественного питания.

Экология: Велосипед - самый экологичный вид транспорта.

Так что у велосипедов есть все шансы заменить собой автомобили, которые, как поется в известной песне, «буквально все заполонили».