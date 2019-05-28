Работающий мужчина средних лет: приставы составили «портрет» среднестатистического алиментщика

В канун международного дня защиты детей в УФССП России по Челябинской области составили «портрет» среднестатистического должника по алиментам.

В Челябинской области насчитывается более 23 тысяч должников по алиментам. Шестую часть из них составляют женщины. Матерей, которые забыли о своих детях, в регионе насчитывается чуть менее трех с половиной тысяч. Самым молодым алиментщикам всего 19 лет, и таких в Челябинской области – 5, двое из которых девушки. Самым взрослым должникам по 67 лет, и это женщины.

«Среднестатистический неплательщик алиментов на Южном Урале – это мужчина в возрасте от 31 до 42 лет. Данная возрастная категория составляет больше половины от общего количества должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства, и насчитывает более 11,4 тысяч человек. Большая часть отцов имеет заработную плату, и алименты взыскиваются с их источников дохода», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

По сравнению с прошлым годом изменилось соотношение количества алиментщиков возраста от 43 до 54 лет и молодых отцов от 18 до 30 лет. Если в 2018 году их количество было сопоставимо (4008 и 3284), то в 2019 число «возрастных» должников выросло (4108), а ряды молодых поредели (1942). Большая часть из них имеет официальные доходы, остальная часть – не трудоустроена либо довольствуется случайными заработками.

Чуть более одного процента составляет категория отцов в возрасте от 54 до 66 лет. Таких в Челябинской области 339 человек. Практически все они трудоустроены либо получают пенсию.

Самая малочисленная категория алиментщиков – граждане свыше 66 лет. Это две женщины, денежные средства с которых взыскиваются за счет пенсионных начислений.

Отдельную озабоченность у судебных приставов вызывают женщины, которые бросили детей на произвол судьбы. Многие из них лишены родительских прав, нигде не работают, ведут аморальный образ жизни и злоупотребляют спиртными напитками, а дети живут в детских домах и приемных семьях. Забыли о своих отпрысках более двух тысяч жительниц Южного Урала в возрасте от 31 до 42 лет, материнский инстинкт чужд 930 молодым женщинам в возрасте от 18 до 30 лет, 525 должниц относятся к возрастной категории от 43 до 54 лет.