Работникам ЧелябГЭТ, обеспокоенным судьбой предприятия, представят стратегию его развития

Стратегия развития ООО «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ»), работники которого выразили обеспокоенность судьбой предприятия, будет доведена до коллектива на встрече с городскими властями.

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Как уже сообщало агентство, сотрудники трамвайных депо ЧелябГЭТ пытаются донести до представителей власти свою обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы их предприятия и их самих. Письма направлены губернатору Борису Дубровскому (18 февраля было зарегистрировано), исполняющему полномочия главы Челябинска Владимиру Елистратову, депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Работники ЧелябГЭТ предполагают, что предстоящие к саммитам дорожные работы приведут к закрытию ряда трамвайных маршрутов и, в конечном итоге, приведут их к безработице.

Пока оперативный ответ получен только от пресс-службы губернатора. «Губернатор Борис Дубровский неоднократно демонстрировал свою заинтересованность в сохранении и обновлении экологически чистых видов общественного транспорта в Челябинске: трамваев, троллейбусов, автобусов, работающих на газомоторном топливе», - подчеркивает Дмитрий Федечкин.

Он напомнил, что к 2020 году, когда намечено проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, планируется серьезное обновление парка подвижного состава. В частности, только Челябинску требуется 100 единиц трамваев.

Комментарий от администрации Челябинска, которой принадлежит ООО «ЧелябГЭТ», пока получить не удалось.

На самом предприятии агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко также обеспокоен судьбой возглавляемого им предприятия. Но руководитель надеется, что компромисс удастся найти. Придется совместить практически несовместимое. Ремонтировать развязки, не закрывая Ленинградский мост? Закрыть мост, но сохранить трамвайное движение на Северо-запад и ЧМЗ? Прикрыть часть маршрутов, снизив объем работы трамвайщиков, но сохранить им прежнюю зарплату?

Вопросов много, но ответов ни на один из них пока не получено. Редакция будет следить за развитием событий.