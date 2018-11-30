Работники ЧМК сразились в интеллектуальном турнире
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел интеллектуальный турнир. В игре участвовали 4 команды – советов молодежи, мастеров и бригадиров ЧМК, а также жителей Металлургического района.
«Чеширский кот» – интеллектуальная игра, где за каждый правильный ответ один участник выбывает из команды. Побеждает команда, в которой не остается игроков. Идея проведения турнира принадлежит одному из активистов молодежного движения ЧМК электромонтёру Евгению Горвату.
Первая игра, посвященная 75-летию ЧМК, прошла во Дворце культуры металлургов. Организаторами выступили совет молодёжи и управление персоналом ПАО «ЧМК». Часть вопросов была об истории комбината, часть – о литературе, живописи, химии и природе.
Победителями стали команда совета молодёжи и команда «Богатыри», в которую вошли студенты Челябинского механико-технологического техникума и Российской академии госслужбы.
«Интеллектуальные игры на ЧМК стали доброй традицией. С 2010 года для работников предприятия проводится «Своя игра» и брейн-ринг. В формате профориентационного состязания мы организуем брейн-ринг для учащихся школ Металлургического района. Надеемся, новый формат интеллектуального состязания также найдет своих почитателей», – подчеркнул директор по персоналу и социальным программам ЧМК Денис Сазонтов.