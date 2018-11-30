Работники ЧМК сразились в интеллектуальном турнире

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел интеллектуальный турнир. В игре участвовали 4 команды – советов молодежи, мастеров и бригадиров ЧМК, а также жителей Металлургического района.

«Чеширский кот» – интеллектуальная игра, где за каждый правильный ответ один участник выбывает из команды. Побеждает команда, в которой не остается игроков. Идея проведения турнира принадлежит одному из активистов молодежного движения ЧМК электромонтёру Евгению Горвату.

Первая игра, посвященная 75-летию ЧМК, прошла во Дворце культуры металлургов. Организаторами выступили совет молодёжи и управление персоналом ПАО «ЧМК». Часть вопросов была об истории комбината, часть – о литературе, живописи, химии и природе.

Победителями стали команда совета молодёжи и команда «Богатыри», в которую вошли студенты Челябинского механико-технологического техникума и Российской академии госслужбы.