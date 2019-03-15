Работники ГРЦ Макеева снова готовятся удивлять

В Миассе (Челябинская область) «Вольный ветер» наполняет паруса - подготовка к фестивалю творческой самодеятельности АО «ГРЦ Макеева» идет полным ходом.

Как рассказала организатор и бессменная ведущая фестиваля Анна Шерстнева, среди участников, как и прежде, работники предприятия, члены их семей, вне зависимости от возраста. В этом году фестиваль пройдет в восьмой раз и вновь порадует зрителей многогранностью талантов его участников. Вокал, хореография, музыкальное исполнение, художественное слово, оригинальный жанр - для работников ГРЦ творчество не знает границ.

Около 30-ти участников прошли отборочный этап и сейчас готовятся к основному концерту. Среди них - не только уже полюбившиеся зрителям самодеятельные артисты, но и новички - преимущественно молодые специалисты, недавно пришедшие на предприятие. Тем острее интрига фестиваля, который каждый раз неповторим, но неизменно интересен зрителям.

В команде организаторов - Наталья Хасанова, Алена Проскурина, Андрей Шерстнев, Андрей Добрынкин, Анастасия Усольцева, которые работают над сценарием, наполнением концертной программы, готовят реквизит, идеи для оформления сцены, видео- и музыкальное сопровождение. Тема нынешнего фестиваля - «История одной семьи». Как ее представят и раскроют самодеятельные артисты ГРЦ, станет известно 19 апреля в ДКиТ «Прометей», сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».