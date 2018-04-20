Работники «Уральской кузницы» получают прививки от энцефалита

Работникам завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») начали ставить прививки от клещевого энцефалита.

Бесплатно вакцинироваться смогут все желающие металлурги, но особое внимание по традиции уделяется группе риска – тем работникам, чей труд связан с длительным нахождением на улице.

В 2018 году бесплатная вакцинация на «Уралкузе» проводится уже в 17-й раз. За все это время на заводе не было ни одного случая заболевания работников клещевым энцефалитом.

В рамках антиклещевой кампании также планируется обработка территории предприятия акарицидными препаратами.