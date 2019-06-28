Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области в настоящее время реализует региональную подпрограмму, дающую возможность работодателям проявить свою социальную ответственность и получить финансовую выгоду.

Речь об успешно работающей на Южном Урале третий год подпрограмме «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве». Подпрограмма предусматривает возмещение затрат на зарплаты за каждого принятого на работу инвалида; лица, освободившегося из УИН; несовершеннолетнего.

В этом году ее участником стал уже 51 работодатель, взявший на работу 23-х инвалидов (в том числе пять – с наставниками); 13 граждан, освободившихся из учреждений исполнения наказаний; 84 несовершеннолетних.

Кроме того, с начала 2019-го года областная подпрограмма помогла двум безработным южноуральцам с инвалидностью открыть собственное дело.

Кто из работодателей может принять участие в данной подпрограмме, как заявить о своем желании, за какой период можно будет получать компенсацию и в каком размере, сколько еще осталось нетрудоустроенных работников, за которых полагается компенсация, - обо все этом читайте на нашем сайте в понедельник, первого июля, в материале «Работодателям Челябинской области затраты на заработную плату компенсирует государство».

Фото http://chel.szn74.ru/