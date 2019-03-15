Ради жителей Новосинеглазово грузовые поезда изменят маршрут следования

Жители поселка Новосинеглазово (Челябинск) по утрам и вечерам вынуждены простаивать в пробках перед железнодорожным переездом. В миндортранс региона уже поступило более 30 обращений с просьбой помочь в решении проблемы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве, железнодорожный переезд в поселке Новосинеглазово был открыт в период, когда количество автомобилей было небольшим. На сегодня интенсивность движения через переезд значительно выросла (он отнесен к самой высокой, первой категории). Но многие выбирают именно этот путь, потому что он для них более короткий, хотя и менее безопасный. В результате в районе переезда создаются заторы.

В феврале 2019 года переезд перекрывали в часы пик на длительное время, что приводило к еще большим заторам на дорогах. Как пояснил заместитель начальника дороги по взаимодействию с органами власти ЮУЖД - филиала ОАО «РЖД» Сергей Антонов, произошедшие в феврале случаи длительного закрытия переезда стали исключением из штатной работы на данном участке. Сказались неблагоприятные метеоусловия.

Для исключения подобных случаев принято решение изменить технологию работы с грузовыми проездами на участке Пост 10 км — обгонный пункт Исаковский, чтобы не допускать длительного перерыва в движении автотранспорта через переезд в часы пик. Так, ежедневно с 5 утра до 20 часов по местному времени грузовые поезда со станции Челябинск-Южный будут следовать другим маршрутом, не перекрывая переезд в Новосинеглазово.

Также Южно-Уральская железная дорога обращает внимание, что изменение технологии не может полностью решить проблему. Наиболее эффективной мерой является строительство автомобильного путепровода над железнодорожными путями по ул. Челябинская. Путепровод разведет транспортные потоки на разные уровни, избавит от необходимости стоять перед закрытым переездом, повысит безопасность движения и сведет к минимуму риск столкновений автомобилей с железнодорожным подвижным составом.

По информации заместителя главы города Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, документацией по планировке территории жилого района п. Новосинеглазово предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении ул. Челябинской и железнодорожных путей.