Реабилитация чудом спасенного из-под завалов Вани Фокина идет по плану

Реабилитация чудом спасенного из-под завалов частично разрушенного жилого дома в Магнитогорске (Челябинская область) Вани Фокина идет по плану и не требует дополнительных серьезных усилий.

Об этом сообщил ТАСС президент Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сочи.

Напомним, Ванечка Фокин, которому на момент трагедии было 10 месяцев, провел под завалами на морозе 35 часов. После спасения его доставили спецбортом в «клинику Рошаля». Через полтора месяца Ваня с мамой вернулись в Магнитогорск, где малыш прошел первый курс реабилитации. В апреле Ванечка начал проходить второй курс реабилитации в Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ).

«Ваня Фокин восстанавливается нормально, у него все идет по плану, никаких дополнительных героических усилий прилагать не нужно», - рассказал Леонид Рошаль. Для ребенка был изготовлен ортез-аппарат для фиксации стопы в правильном положении. Врачи надеются на полное восстановление. «Конечно, последствия тяжелой травмы могут быть, и они не решаются за одну неделю, потому что это бывает поглубже. Но самое главное, что он живой и что нога сохранена», - отметил Леонид Рошаль.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 31 декабря 2018 года в 6 часов (местное время) утра в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда в десятиэтажном панельном доме №164 по улице Карла Маркса. В результате трагедии погибли 39 человек.

Маленького Ваню спасли на вторые сутки поисков, 1 января. После извлечения у малыша были диагностированы серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. Он не мог самостоятельно дышать, не мог есть, у него плохо работали почки. Серьезные опасения вызывала и ножка малыша (даже шла речь о возможной ампутации), были и другие проблемы.

В этот же день Ваню вместе с мамой спецбортом доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. История спасения Вани Фокина врачами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы облетела весь мир.

Накануне Рождества Христова, 7 января, Ванечка пришел в себя, и впервые после трагедии начал общаться с мамой. Накануне Крещения Господня Ваня был переведен из реанимации в обычную палату. 14 февраля (за день до первого дня рождения малыша) Ваня с мамой вернулся домой в Магнитогорск.