Регоператоры будут держать ответ перед минэкологии Челябинской области

Министерство экологии Челябинской области разработало и утвердило формы отчетности для региональных операторов, которые помогут оценивать и контролировать их деятельность.

В настоящее время регоператоры начали работу по обращению с твердыми коммунальными отходами во всех пяти кластерах Южного Урала: Челябинском, Магнитогорском, Карабашском, Кыштымском и Горном.

Продолжается работа с жителями в части разъяснения обязанностей операторов и управляющих компаний, идет заключение договоров с юридическими лицами, ведется установка контейнеров и выявление несанкционированных свалок.

Как отмечают в пресс-службе минэкологии Челябинской области, на данном этапе особенно важно отслеживать качество работы региональных операторов, владеть информацией о текущей ситуации, чтобы понимать, в каком направлении следует направить усилия.

Теперь региональные операторы будут предоставлять министерству информацию о численности граждан и юридических лиц, которых обслуживают, об объемах транспортированных, обработанных, утилизированных и направленных для захоронения на полигоны отходов.

Отчеты также будут содержать информацию об обнаруженных несанкционированных свалках и действиях регионального оператора по их ликвидации, об уровне оснащения обслуживаемых территорий контейнерами и о пунктах приема иного вторсырья.

Кроме того, министерство сможет оценить, насколько качественно региональный оператор осуществляет свои услуги - соблюдается ли график вывоза мусора, организована ли обратная связь с жителями.

Как считают в минэкологии, эти меры помогут скоординировать совместную деятельность для обеспечения южноуральцев качественной услугой по обращению с ТКО.

Челябинский, Магнитогорский и Карабашский кластеры (31 город и муниципальный район) обслуживает ООО «Центр коммунального сервиса». Телефоны горячей линии: 8-800-333-12-79; 8 (3519) 33-01-33.

Кыштымский кластер обслуживает ООО «Спецсервис» (семь городов и районов). Телефоны горячей линии: 8 (35151)2-01-21.

За обслуживание Горного кластера отвечает МУП «Комритсервис» СМР (пять городов и муниципальных районов). Телефон горячей линии: 8-800-201-11-04.