Реконструкцию дороги на одном из курортных направлений на Южном Урале контролирует той-терьер Шпонка

Той-терьер по кличке Шпонка второй сезон подряд «контролирует» работы по реконструкции дороги на одном из курортных направлений в Челябинской области. Трасса ведет к местам массового отдыха - на озера Увильды, Аргази и Большой Беляшкуль.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, Шпонка вместе со своим хозяином Евгением Ватутиным ходит на «работу» каждый день и трудится, «не покладая лап», с 6 утра и до 9 вечера, контролируя действия бригады. Собака уже «помогала» рабочим на дорогах в Дербишево, Миассе, Златоусте и Кунашаке.

У четвероногого дорожника есть своя униформа – яркая жилетка. Это для того, чтобы на серой дороге черного «контролера» было хорошо видно. «Её видно, машины останавливаются, и она пробегает. Моя собака - настоящий дорожник», - рассказывает Евгений Ватутин

Загруженная автомобильная дорога Аргаяш - Кулуево - Марксист - Альмеева (участок Кулуево - Альмеева) будет переведена из четвёртой категории во вторую. Работы по реконструкции ведутся в несколько этапов по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году был веден в эксплуатацию участок этой автодороги протяженностью 2 километра. В 2018 году будет сделано еще 3 километра.

Ширина проезжей части будет увеличена с 6 до 9 метров. Ширина земляного полотна 15 метров, ширина обочин 3 метра. «Проезжая часть будет шире, появятся переходно-скоростные полосы и остановочные комплексы», - пояснил начальник управления дорожного хозяйства министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

На 5 километров полотна потребуется 22 тысячи тонн асфальтобетонной смеси, рассказали в региональном миндортрансе. За два года дорожниками будет уложено 53 тысячи 554 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Также в процессе реконструкции уже смонтированы четыре водопропускные трубы.