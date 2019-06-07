Ремонт дорог в Челябинской области будут приостанавливать в выходные и праздники

В Челябинской области принято специальное решение по организации движения в выходные и праздничные дни, так как с началом дорожного строительного сезона увеличилось количество жалоб автомобилистов.

Для того, чтобы обеспечить водителям свободный проезд по популярным, а значит - самым загруженным маршрутам, к садовым товариществам и местам отдыха, Упрдор «Южный Урал» рекомендовало подрядным организациям ограничить ремонтные работы на участках федеральных автомобильных дорог в радиусе 30-ти километров от крупных городов в дни массовых маятниковых перемещений.

Дорожные работы приостановят, где это технологически возможно, по пятницам после 15-ти часов, когда горожане выезжают на природу, и по воскресеньям после 15-ти часов, при возвращении их обратно. Также было рекомендовано временно прекращать ремонтные работы накануне и сразу после праздничных дней, чтобы люди могли без пробок добираться по популярным летним маршрутам.

В частности, подрядчики должны будут избегать введения ограничений движения и снижения скорости движения автотранспорта более чем в два раза от максимально разрешенной на участках, где проводится ремонт дорог. Регулирование движения в период выходных и праздников будут осуществлять регулировщики, с учетом направления и интенсивности транспортных потоков. За исполнением рекомендаций будут следить начальники участков. Также планируется организовать взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой муниципальных образований, территориальными органами ГИБДД и МЧС.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» напоминает, что в данный момент летние ремонтные работы ведутся на многих подведомственных участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Челябинской и Курганской областях. Все они нанесены на сервис Яндекс. Карты.

Рекомендации о временном прекращении ремонтных работ в выходные и праздничные дни коснутся участков:

• км 14+490 (капремонт путепровода через ж/д, выезд из Челябинска) и км 16+200 (капремонт моста через канал, поворот на п. Лазурный) трассы Р-254 «Иртыш»;

• км 1850+900 (ремонт путепровода через а/д, вблизи п. Чипышево) и км 1859+900 (ремонт путепровода, вблизи п. Саргазы) трассы М-5 «Урал»;

• км 32+880 (ремонт путепровода через а/д, вблизи г. Коркино) и км 76+300 (капремонт путепровода через ж/д, вблизи п. Кичигино) трассы А-310;

• км 11+400 – км 20+000 (ремонт а/д, выезд из Челябинска) и км 18+800 (капремонт путепровода через а/д, возле п. Рощино) трассы М-5 «Урал»;

Все эти меры не отменяют настоятельной рекомендации начинать движение по федеральным дорогам, заранее спланировав свой маршрут и рассчитав время выезда, с учетом возможной напряженности трафика из-за летних ремонтных работ.

О затруднениях в движении можно круглосуточно сообщать по номеру: 8 (351) 266-65-63.