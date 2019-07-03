РМК ликвидирует шламонакопитель в Кыштыме

Русская медная компания (АО «РМК») продолжает реализовывать масштабную программу ликвидации накопленного экологического ущерба (НЭУ). В рамках нее РМК планирует рекультивировать территорию шламонакопителя «Кыштымского медеэлектролитного завода» (АО «КМЭЗ», г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания»). Это гидротехническое сооружение на КМЭЗе действовало с 1974 года. Изначально накопитель был предназначен для отстаивания и хранения шлама сточных вод после нейтрализации. В 2017 году завод перешел на замкнутую систему оборота воды, в результате чего необходимость в эксплуатации шламонакопителя исчезла. Поэтому предприятие решило ликвидировать объект и рекультивировать нарушенные земли.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, проект планируется разработать уже в 2020 году.

Ликвидация шламонакопителя КМЭЗа не первый экологический проект РМК. Компания завершает рекультивацию бесхозного хвостохранилища бывшего Карабашского медеплавильного комбината (г. Карабаш, Челябинская область). Кроме того, в планах РМК рекультивация в Карабаше еще одного хвостохранилища площадью около 45 га. В этом году компания профинансирует разработку проектной документации по рекультивации нарушенных земель. Предполагается, что технический этап будет включать выполаживание внешних откосов и засыпку крупных выемок хвостохранилища с использованием инертных материалов. Затем на этот участок также нанесут плодородный слой почвы, поверх которого посеют травы.

В Коркино Челябинской области РМК реализует проект ликвидации отработанного угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа (Сосновский район, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания»). Оператор проекта - ООО «Промрекультивация» - сейчас занимается локализацией зон самонагревания в Коркинском разрезе. Усилиями работников предприятия за 2018-2019 годы источники загрязнения воздуха локализованы на площади порядка 180 тысяч квадратных метров. С начала 2019 года площадь зон самонагревания в Коркинском разрезе удалось уменьшить на 30%. Проект рекультивации Коркинского разреза, который в 2018 году прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, рассчитан до 2042 года. Когда рекультивация завершится, на месте бывшей угольной выработки появится водоем, а по его берегам высадят растения.