РМК пожертвовал 4,5 миллиона рублей на лечение ребенка с онкозаболеванием

Благотворительный фонд Русской медной компании (АО «РМК») перечислил более 4,5 миллиона рублей в качестве пожертвований на лечение ребенка с онкологическим заболеванием, на поддержку реабилитационного центра, проведение новогодних праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья и другие цели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, благотворительный фонд РМК был основан в 2005 году по инициативе председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны Алтушкиной.

Приоритетные задачи фонда – адресная помощь онкобольным детям, детям с тяжелыми патологиями органов слуха и зрения, поддержка детских медицинских учреждений Урала, помощь незащищенным категориям граждан на территориях присутствия РМК. Кроме того, фонд сотрудничает с российскими благотворительными организациями, которые помогают детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

С 2017 года Благотворительный фонд РМК входит в российскую ассоциацию грантодающих организаций «Форум доноров». Ассоциация объединяет фонды и компании, системно занимающиеся благотворительностью. Членами «Форума доноров» являются 38 благотворительных организаций и крупнейшие компании из различных отраслей экономики России.

«Щедрый вторник» — это Международный день благотворительности, который в третий раз пройдет в России 27 ноября 2018 года. Цель мероприятия — объединение некоммерческих организаций, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц ради популяризации благотворительности. Акция получила распространение уже более чем в 100 странах мира. Российским координатором этой инициативы выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».

Благотворительный фонд Русской медной компании принимает участие в акции «Щедрый вторник» уже во второй раз.