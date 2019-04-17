РМК в третий раз проводит конкурс детских проектов «Измени свой город к лучшему»

Конкурс детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему» в третий раз стартовал на территориях присутствия Русской медной компании (АО «РМК»). В этом году вместе со школьниками из Челябинской области в нем впервые примут участие учащиеся из Свердловской и Оренбургской областей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, в этом году география конкурса расширилась до десяти населенных пунктов и трех регионов. Вместе с учащимися средних и старших классов школ Южного Урала свои идеи по развитию городов и поселений экспертам конкурса представят ребята из города Полевского Свердловской области и Новоорского района Оренбургской области. В Челябинской области наряду с Кыштымом, Карабашом, Варной, Карталами, Коркино, Томинским сельским поселением и поселком Межозерным конкурс пройдет в Фершампенуазе.

На рассмотрение жюри конкурса принимаются проекты в сфере поддержки спорта и здорового образа жизни, образования, культуры, инициативы по развитию инфраструктуры и благоустройству, а также формированию экологически благополучной городской среды. Всего в 2019 году в оргкомитет конкурса поступило более 70 проектов-заявок от школьников.

Оценивая актуальность решаемой проблемы для территории, степень проработки проектов и ожидаемый эффект жюри из числа представителей РМК и администраций муниципальных образований выбирает лучшие инициативы. Их авторы получают грант на реализацию проекта в течение 2019 года. В этом году сумма гранта была увеличена на 20% до 300 тысяч рублей.

По итогам первой серии презентаций проектов в апреле наибольшее количество грантов выделено на установку современных детских игровых площадок. В этом году они должны появиться в поселке Межозерном (Верхнеуральский район) и селе Снежинском (Карталинский район). В поселке Кассельском (Фершампенуаз, Нагайбакский район) победил проект Дарины Байниязовой, в рамках которого на территории местной средней школы появится детская игровая площадка. По инициативе учащейся школы села Новопокровское (Варненский район) Сабины Еспаевой в ее поселке проведут реконструкцию и благоустроят прилегающую территорию к памятнику воинам-освободителям. В Полевском будет реализован проект «Школьный треугольник» десятиклассницы Марии Хомяковой. Она предложила организовать сквер рядом со школой № 17. По замыслу полевчанки, на расчищенной и благоустроенной территории появится альпийская горка с малыми архитектурными формами, зеленые насаждения и скамейки.

«Конкурс “Измени свой город к лучшему” уже подтвердил свою эффективность. За три года мы рассмотрели более 150 заявок школьников. По итогам сезонов 2017 и 2018 годов профинансировали 13 проектов, еще девять проектов поддержали местные администрации, - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. -Так, благодаря конкурсу, решаются конкретные проблемы территорий, а ребята приобретают ценный опыт и уверенность в том, что они сами могут изменить мир вокруг себя, сделать его лучше и интереснее».

Конкурс детских социальных проектов РМК «Измени свой город к лучшему» впервые прошел в 2017 году. В 2018 году проект компании победил в национальной программе «Лучшие социальные проекты России» в категории «Образование, наука и спорт».