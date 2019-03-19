Роботы-андроиды из Челябинской области спляшут в Москве

Делегация Челябинской области отправляется на самое ожидаемое событие в мире робототехники - XI Всероссийский технологический фестиваль PROFEST-2019. Он пройдет с 20 по 22 марта в Москве. Южноуральские команды впервые примут участие в новых категориях.

Фестиваль PROFEST-2019 объединит пять тысяч ребят из 70 регионов России. В этом году в составе нашей сборной 23 команды. Юные инженеры из Троицка, Миасса, Верхнего Уфалея, Челябинска, Чесмы, Сатки и Сосновского района представят свои разработки.

Как сообщает пресс-служба Дома юношеского технического творчества Челябинской области, в этом году южноуральская команда впервые выступит в направлении «Андроидные роботы». Впервые школьники из троицкого лицея №13 под руководством тренера Максима Дергунова привезут на фестиваль роботов, похожих на людей, которые будут танцевать зажигательный танец под музыку.

Ребята из челябинской гимназии №1 и МБУ ДО «ЦВР «Истоки» под руководством тренера Ирины Ермаковой, дебютировавшие в прошлом году в направлении «Aeronet», обещают показать чудеса пилотирования беспилотных летательных систем. Также команды Челябинской области ступят в таких традиционных направлениях, как «робокарусель», «ИКаРёнок», «ИКаР-классик» и HRL.

В этом году организаторы фестиваля обещают увлекательные научно-технические шоу, в том числе выступления нейропилотируемых роботов и запуски ракет. Каждый желающий сможет принять участие в тематических конкурсах и мастер-классах, посетить экскурсии, послушать доклады известных предпринимателей, писателей, популяризаторов науки и научно-технического творчества.