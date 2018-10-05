Роботы из Челябинской области выступят против конкурентов их разных стран мира

Восемь команд Челябинской области представят свой регион на «РобоФинисте- 2018» - крупнейшем международном робототехническом фестивале, который состоится в Санкт-Петербурге с шестого по седьмое октября.

Как сообщает пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в северной столице России соберутся тысячи талантливых и увлеченных детей со всего мира, чтобы побороться за звание сильнейшего.

В программе «РобоФиниста» представлено 32 направления - от езды роботов по линии, сумо, гонок шагающих и балансирующих машин до воздушных эстафет. Фестиваль предусматривает также конкурсы и практические олимпиады, мастер-классы и кубок РТК, когда роботам нужно будет преодолеть лабиринт с множеством препятствий, задымлениями и горками.