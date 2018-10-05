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Роботы из Челябинской области выступят против конкурентов их разных стран мира

Восемь команд Челябинской области представят свой регион на «РобоФинисте- 2018» -  крупнейшем международном робототехническом фестивале, который состоится в Санкт-Петербурге с шестого по седьмое октября.

Как сообщает пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в северной столице России соберутся тысячи талантливых и увлеченных детей со всего мира, чтобы побороться за звание сильнейшего.

В программе «РобоФиниста» представлено 32 направления - от езды роботов по линии, сумо, гонок шагающих и балансирующих машин до воздушных эстафет. Фестиваль предусматривает также конкурсы и практические олимпиады, мастер-классы и кубок РТК, когда роботам нужно будет преодолеть лабиринт с множеством препятствий, задымлениями и горками.

«Международный фестиваль робототехники «РобоФинист» - это одно из самых ярких событий для юных робототехников России. Ребята получают уникальную возможность оценить и повысить свой профессиональный уровень, принять участие в обучающих мастер-классах, пообщаться со сверстниками из разных стран и завоевать звание чемпионов. Для наших команд это хорошая возможность набраться соревновательного опыта и показать себя», – подчеркнул директор дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

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