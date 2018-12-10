Родителям будущих первоклашек предлагают порепетировать в Интернете

В Челябинской области родителям будущих школьников предлагают потренироваться в электронной подаче заявлений на зачисление их чад в первый класс. Такая возможность южноуральским мамам и папам предоставляется с сегодняшнего дня, десятого декабря, и вплоть до 11-го января нового года.

Доступ к тестовой форме будет предоставлен в информационной системе «Образование Челябинской области» в разделе «Регистрация заявлений» – «ТЕСТОВАЯ! Регистрация заявления в первый класс будущего года!». После завершения тестового периода 14-го января 2019-го года заявления будут удалены. Как отмечают в пресс-службе регионального минобра, подача заявления возможна только для пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг.

Тестовая регистрация заявлений запланирована в связи с тем, что в Челябинской области прием заявлений в первые классы на 2019-2020 учебный год будет осуществляться через вышеназванную информационную систему. Тем не менее если родители или законные представители не желают или по техническим причинам не располагают возможностью самостоятельно подать заявление через Интернет, они имеют право представить заявления на бумажном носителе непосредственно в школу.

С первого февраля по 30-е июня 2019-го года будет осуществляться прием заявлений на зачисление в первые классы детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории.

С первого июля по пятое сентября нового года можно подавать заявление в школу вне зависимости от места проживания.