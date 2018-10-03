«Рок в защиту животных» придет в Челябинск уже завтра: не пропустите!

Чтоб каждый услышал, чтоб каждый помог, в защиту животных выступит рок! Под таким девизом в Челябинске завтра, четвертого октября, пройдет благотворительный рок-фестиваль, организованный с гуманной целью - сделать жизнь четвероногих обитателей нашей планеты хотя бы чуточку лучше.

Праздник доброты по случаю Всемирного дня защиты животных состоится в 65-ти городах России, о чем сообщает официальная группа мероприятия.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске фестиваль «Рок в защиту животных» состоится в шесть вечера в клубе OZZ по адресу: улица Энтузиастов, 11. Вечер в уютной атмосфере порадует гостей не только выступлениями музыкантов.

Во время фестиваля будет работать фотовыставка «Ищу дом!», к участию в которой приглашаются все волонтеры Челябинска. Снимки своих подопечных собак и кошек зоозащитники могут разместить в фойе клуба. Возможно, четвероногим, находящимся в приютах, повезет именно в этот октябрьский вечер, и они приглянутся хорошим людям, которые решат забрать их домой.

«Пусть этот фестиваль «Рок в защиту животных» будет первым шагом к объединению людей делать что-то хорошее!», - такой оптимистичный призыв разместили челябинцы в своей группе ВКонтакте.

Организаторы обещают, что, кроме прочего, на фестивале в Челябинске обязательно будут конкурсы, призы, сувениры. Будут организованы и точки сбора помощи для бездомных животных. Приветствуются подарки для «хвостиков»: влажный и сухие корма, средства гигиены, подстилки, наполнители, поводки, ошейники, игрушки, лакомства. Все собранные средства пойдут в челябинский приют для животных «Волчок».

И это еще не все. Во время фестиваля будет организован сбор подписей за принятие закона «Об ответственном обращении с животными».

«Покажем, что Челябинск не остается в стороне! Соберем как можно больше подписей за принятие Закона!» - призывают организаторы, подчеркивая, что благодаря законопроекту животных в России впервые признают действительно живыми существами - способными испытывать эмоции и физические страдания.

Всем желающим раздадут тематические листовки: с планом действий на тот случай, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным; с инструкцией, как помочь четвероногому, попавшему в беду; с информацией о пользе стерилизации.