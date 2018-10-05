Рок в защиту животных в Челябинске прозвучал громко и убедительно. Весь вечер, четвертого октября, в клубе OZZ на Энтузиастов царила особая атмосфера.

Чувствовалось, что здесь собрались единомышленники – люди неравнодушные, с добрыми сердцами и желанием изменить мир к лучшему. Наверное, в зале не было ни одного человека, кого дома ни ждали бы нежно любимые питомцы.

Благотворительный фестиваль показал: в Челябинской области музыканты не просто обладают потрясающими вокальными данными, огромным артистизмом и бешеной, бьющей через край энергией – они еще и большие любители четвероногих. У многих выступавших на сцене солистов и творческих коллективов, как оказалось, есть питомцы. Так что в защиту животных выступали неслучайные люди.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» одна из организаторов концерта Ирина Соболева, все музыканты, певшие и игравшие вчера на сцене клуба OZZ, любезно предоставившего свою площадку, охотно приняли предложение поддержать всероссийскую акцию.

«Никто из тех, кого мы пригласили выступить на фестивале, не отказался. Все соглашались сразу», - отметила Ирина (вместе с ней организацией мероприятия занимались Светлана Пирогова и Александр Семячкин).

К сожалению, в фестивале не смогли принять участие озерский коллектив My December и Геннадий Куликов, хотя очень того хотели.

Южноуральские исполнители зажгли не на шутку, выступив с огромной самоотдачей. Все они отлично знали, чем удивить публику.

«Фантом удачи», Ульяна Пережогина, Евгения Аршинова, Алиса Лисевская, Тимофей Григорович, автор проекта SP Alter Ego Роман Аиткулов и Ринат Бадрик, Dead Moroz, «Штурман и пилоты» - каждый исполнитель, каждый музыкант заслуживает отдельного внимания.

Четвертого октября на сцене клуба OZZ прозвучали две песни, посвященные хвостатым героям вечернего события - собакам. Это были, наверное, самые трогательные композиции вечера. Первую великолепно исполнила Ульяна Пережогина - это всем известная «Люси». Во второй половине 80-х вместе с маленьким Родионом Газмановым строчки «Пропала собака, живущая в нашем дворе. Она отзывалась на кличку Люси детворе. Ей каждый готов был свой завтрак отдать, а я ей котлеты носил…» пела вся страна. Ульяна Пережогина исполнила популярную песню в оригинальной манере. Получилось просто здорово.

Роман Аиткулов и Ринат Бадрик дуэтом спели «Предсмертную записку Мухтара», созданную Романом. Эта грустная, берущая за душу песня хоть и появилась на свет недавно, но уже успела завоевать сердца многих слушателей.

В паузах между выступлениями гостей вечера вовсю развлекал остроумный ведущий Игорь Абдулвагидов. Приют «Волчок» одаривал участников разнообразных конкурсов, темой которых, конечно же, были животные, приятными подарками и сувенирами.

Руководитель приюта Люция Ахиялтдинова, поднявшись на сцену с четвероногой красавицей Энжи, поблагодарила всех, кто пришел, рассказала, что за подопечными «Волчка» ухаживают прекрасные волонтеры, однако людей все равно не хватает. Люция Касимовна выразила надежду, что в будущем добровольных помощников станет больше.

Увы, но нехватка рук, как и недостаток средств, - проблема не одного «Волчка». Каждый из приютов города (да и, наверное, всей страны) испытывает аналогичные трудности. Увы, но пока в нашей стране животные являются фактически бесправными, приравненными к имуществу, - какое тут финансирование…

Одним из важных шагов по изменению ситуации является принятие закона «Об ответственном обращении с животными», благодаря которому животные в России будут наконец-то признаны действительно живыми существами - способными испытывать эмоции и физические страдания. Поэтому фестиваль «Рок в защиту животных» никак не мог обойтись без сбора подписей за принятие законопроекта.

Тем временем, участники вчерашнего праздника (а состоялся он во Всемирный день защиты животных) вовсю выкладывают видео и фотографии в социальных сетях, признаваясь, что получили удовольствие.

Музыка в защиту братьев наших меньших гремит по всей России. К акции добра подключилось множество городов (около семи десятков): чтобы каждый услышал, каждый помог, в защиту животных выступает РОК.