Роскомнадзор «поломал» работу всего Интернета. Из-за попытки заблокировать Telegram пострадали многие ресурсы и пользователи.

Роскомнадзор уже внес в «черный» список около 20 миллионов IP-адресов, что стало самой масштабной операцией ведомства по ограничению доступа к запрещенному ресурсу.

По данным Qrator Labs, частичную и временную недоступность испытали такие компании, как Microsoft (Xbox), сервис Evernote, мессенджер Viber, школа английского языка Skyeng, сервис курьерской доставки «Птичка», ряд прокси- и VPN-серверов.

Сегодня, 27 апреля, Роскомнадзор нарушил работу социальной сети ВКонтакте. В ряде регионов России доступ к ней оказался весьма затруднен.

«Сбои постоянные, страницы не загружаются. Невозможно отправить фотографии, посмотреть видео», - пишет один из пострадавших пользователей.

Также сегодня ночью в реестре Роскомнадзора внезапно появились пять IP-адресов Яндекса.

«Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент — IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждём разъяснений РКН. Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок. Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем», - комментирует ситуацию директор по связям с общественностью Яндекса Очир Манджиков.

Роскомнадзор также прокомментировал происходящее.

«В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку ip-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: ip-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направляли», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Кроме того, сегодня Роскомнадзор открыл дополнительный электронный адрес «горячей линии» для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Дополнительный адрес – Hotlinerkn@yandex.ru

Основной адрес «горячей линии» - Hotlinerkn@rkn.gov.ru

«Если по каким-либо причинам не удается направить письмо по основному адресу, следует использовать дополнительный. Вся информация, поступающая на «горячую линию», проверяется специалистами Роскомнадзора», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Пострадали многие ресурсы и пользователи, а сам Telegram у Роскомнадзора не получается остановить, потому что каждый раз при обращении пользователя оно выдает ему новый IP-адрес, который потом Роскомнадзор пытается заблокировать. Так что Telegram как работал, так и продолжает работать.