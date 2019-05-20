Росреестр просит южноуральцев высказаться

Общественный совет при управлении Росреестра по Челябинской области проведет «горячую линию» для граждан и юридических лиц.

Южноуральцы смогут высказать свое мнение о качестве и доступности оказываемых региональным Росреестром государственных услуг в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости.

«Горячая линия» будет работать в среду, 22-го мая, с десяти утра до пяти вечера. Вопросы, связанные с оценкой работы при проведении учетно-регистрационных действий, будут приниматься не только по телефонам, но и в электронном виде - на почтовые адреса членов Общественного совета.

С гражданами будут общаться председатель комиссии по мониторингу качества государственных услуг в сферах государственной и государственного кадастрового учета Елена Головкова (телефон: 8(351)776-60-27, e-mail: golovkova@2474141.ru) и председатель комиссии по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц Евгений Усцелемов (телефон: 8(351)225-00-79, e-mail: 077590@mail.ru). О работе «горячей линии» информирует пресс-служба управления Росреестра по Челябинской области.