Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам

Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам без обеспечения сроком от 1 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, специальные условия акции позволяют оформить кредит по ставке от 10,7% годовых зарплатным и «надежным» клиентам Банка, а также работникам бюджетной сферы и крупнейших предприятий РФ.

Для прочих категорий клиентов ставка составит от 12,7% годовых, а для клиентов, предоставивших дополнительный документ о наличии в собственности объекта недвижимости либо транспортного средства − от 11,7% годовых.

Акция «Процентный листопад» действует до 31 декабря 2018 года. Ставки действуют при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы, уточнили в банке. Подробные условия специального предложения и кредитных продуктов представлены на сайте Банка.