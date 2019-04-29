Россиян ждет самая короткая рабочая неделя

Самая короткая рабочая неделя началась у жителей Челябинской области, как и всех россиян, работающих по графику пятидневки.

В минтруде РФ напомнили, что рабочими днями на этой неделе будут 29 и 30 апреля. При этом во вторник, 30 апреля, продолжительность рабочего дня сокращается на один час, так как он предпраздничный.

День весны и труда россияне будут праздновать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно.

Следующая неделя также будет укороченной – всего три рабочих дня – 6, 7 и 8 мая. По случаю Дня победы россияне смогут отдыхать 4 дня – с 9 по 12 мая включительно.

Напомним, празднование Первомая удалось увеличить до пяти дней в связи с тем, что выходные суббота, 5 января, и воскресенье, 6 января, которые попали на период новогодних праздников, были перенесены на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая.