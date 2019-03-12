Российская армия явила Южному Уралу свою мощь и сирийские трофеи

В Челябинск сегодня, 12 марта, в 11 часов 30 минут прибыла уникальная передвижная военно-патриотическая выставка трофейной техники «Сирийский перелом».

На первой платформе станции Челябинск-Главный, куда эшелон доставил образцы техники и вооружения, изъятые у боевиков в Сирии, было не протолкнуться - горожане проявили к событию, приуроченному к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, огромный интерес.

На перроне собрались сотни людей, гражданских и военных, мужчин, женщин, детей, подростов, юношей и девушек. Торжественный митинг на перроне открылся гимном Российской Федерации, после чего слово взял командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Он отметил, что во время проведения специальных операций в Сирийской Арабской Республике более двух с половиной тысяч военнослужащих ЦВО были награждены государственными наградами, свыше четырех тысяч - наградами министерства обороны Российской Федерации.

«Захваченная у террористов техника и вооружение – это каждодневный подвиг наших солдат и офицеров. Желаю вам положительных эмоций и ярких впечатлений от выставок работ военных фотографов и художников, от экскурсий, которые проведут непосредственные участники событий в Сирии, от выступлений прославленного коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и эстрадных исполнителей, которые выступали для российских военнослужащих в Сирии», - сказал Александр Лапин.

Заместитель губернатора - министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов поприветствовал всех участников военно-патриотической акции от имени главы региона. По его словам, передвижная выставка «Сирийский перелом» наглядно демонстрирует успехи Вооруженных Сил России в борьбе с международным терроризмом.

«Южноуральцы гордятся своей армией, тем, что наши земляки принимали активное участие в защите Москвы и Ленинграда, Сталинграда и Севастополя, освобождали Европу от фашистов и брали Берлин. Слава и честь российского солдата не померкли и в Афганистане, в схватках с террористами на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике. Существенный вклад в разгром террористических группировок в Сирии внесла наша авиационная дивизия. Девятого февраля этого года челябинскому авиационному полку в соответствии с указом президента РФ был вручен орден Суворова за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и героизм, проявленные личным составом полка в ходе проведения операций по поддержанию международного порядка и обеспечению мира», - отметил Олег Климов.

Он подчеркнул, что проводимая акция вызывает у жителей Челябинской области чувство гордости за нашу великую страну, за ее силу и мощь, и пожелал военнослужащим успехов и побед во всех делах.

Руководитель военно-патриотической акции «Сирийский перелом» гвардии полковник Павел Алексюк сообщил, что воинский эшелон был сформирован в столице и отправился долгий путь с Казанского вокзала в День защитника Отечества, 23-го февраля. Эшелон побывает в 60-ти городах нашей необъятной Родины - от Москвы до Владивостока. 27-го апреля «Сирийский перелом» придет в столичный парк «Патриот».

«Цель акции – рассказать нашей молодежи и всем гражданам страны о том, с чем приходится сталкиваться военным в борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики», - отметил Павел Алексюк.

По его словам, среди экспонатов выставки (их свыше пятисот) – танк Т-55, попавший в Сирию, где его модицифировали, из Грузии; китайская землеройная машина, которая делает подземные рвы в очень сложном грунте; самодельные взрывчатые устройства, самодельное оружие, используемое боевиками.

«Все эти переделанные образцы техники и вооружения в первую очередь должны были психологически воздействовать на местное население. Нам, военнослужащим, все эти переделки не страшны. В своей службе мы сталкиваемся с очень серьезными образцами вооружения и техники. Сильнее, умнее, мощнее и быстрее, чем оружие, которое имеет Российская Федерация, нет больше ни у кого в мире. И мы будем его применять в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнул Павел Алексюк. - Я горжусь тем, что мне второй раз довелось попасть в Челябинск, где мы уже побывали два года назад, когда проводили военно-патриотическую акцию «Поезд Победы. К нашему нынешнему визиту в Челябинске отнеслись с большим воодушевлением. Судя по числу собравшихся на перроне офицеров, прапорщиков, кадетов, юнармейцев, курсантов, эта акция пользуется огромной популярностью».

С начала путешествия эшелона передвижную выставку «Сирийский перелом» посетили свыше 150-ти тысяч граждан Российской Федерации. На станцию Челябинск-Главный эшелон российской армии прибыл из Уфы. Поезд уже проехал весь Южный военный округ. Седьмого марта въехал на территорию Центрального военного округа, откуда эшелон – после посещения ряда городов ЦВО - отправится в Восточный военный округ.

В Челябинске военный поезд пробыл три часа. Все это время интерес к тому, что скрывается в его вагонах, и украшает его открытые платформы (в том числе танк Т-55, ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee) не утихал.

Поезд, везущий технику и вооружение, состоит из двадцати вагонов. Богатства выставки (в пяти крытых вагонах едут небольшие экспонаты, а также фотографии и картины непосредственных участников и очевидцев событий в Сирии, на десяти открытых платформах – военная техника) сопровождают специально обученные люди. В состав администрации воинского эшелона входят 74 человека, включая военных, экскурсоводов, проводников, охранников, караульных, представителей Военторга.