Российский пост-апокалипсис перенесли на ноябрь

У фантастической милитари-дилогии Егора Баранова «Аванпост» изменились даты выхода в прокат. Первый фильм появится на экранах кинотеатров 21 ноября 2019 года, второй – 9 мая 2020 года.

«Аванпост» – масштабный пост-апокалиптический триллер производства телеканала ТВ-3. Кинотеатральным прокатчиком выступает компания «Каропрокат». Режиссер кинотрилогии «Гоголь» Егор Баранов и автор блокбастера «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Илья Куликов объединили творческие силы для создания зрелищной дилогии, которая имеет шансы стать прорывом в российской кинофантастике.

Мир «Аванпоста» демонстрирует жизнь осаждённой Москвы и её обитателей в недалеком будущем. Из-за внезапного и необъяснимого происшествия связь горожан с большей частью населения Земли оборвалась. Герои фильма – военные, учёные и команда телерепортёров – отправляются в зону карантина, чтобы выяснить, кто или что уничтожает всё живое. В главных ролях известные российские актеры: Петр Федоров, Алексей Чадов, Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко и Ксения Кутепова.

По словам продюсера «Аванпоста» Валерия Федоровича, первые материалы со съемочной площадки продемонстрировали высокий коммерческий потенциал «Аванпоста», поэтому создатели дилогии приняли решение перенести выход фильмов на более кассовые даты:

«Конец осени – время, когда на экраны выходят перспективные картины для широкой аудитории, прежде всего, взрослой. У «Аванпоста» есть все составляющие для успешного проката: закрученная и таинственная история, классный экшен с использованием новейшего вооружения и военной техники, большое количество спецэффектов и компьютерной графики, сильный актерский состав и талантливый режиссер, который умеет делать большое зрительское кино. Мы надеемся, что зрители, которые любят фантастику и хороший экшен, придут в кино и «Аванпост» им понравится».

«Аванпост» уже стал призёром международного фестиваля Accolade Global Film Competition (США), а саундтрек к фильму, сочинённый Райаном Оттером («Гоголь»), был награждён международной премией Global Music Awards. Мировая премьера первой части «Аванпоста» состоится 15 марта 2019 года в столице Силиконовой долины – Сан-Хосе (Калифорния) на международном фестивале Cinequest, признанном газетой USA Today лучшим кинофестивалем США. «Аванпост» стала единственной картиной из России, которая пробилась в шорт-лист фестиваля.