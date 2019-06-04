Роструд: В Челябинской области социальные выплаты безработным производят с нарушениями

В Челябинской области социальные выплаты безработным гражданам производятся с нарушениями. Этот факт выявил Роструд во время плановой выездной проверки главного управления по труду и занятости населения региона.

В ходе проверки выявлены нарушения положений Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части определения размеров и периодов выплаты пособия по безработице и стипендии безработным южноуральцам; принятия решений о приостановке и прекращении выплаты пособия по безработице; при принятии решений об увеличении продолжительности периода выплаты пособия по безработице.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Роструда, в Челябинской области выявлены многочисленные факты нарушения государственных гарантий социальной поддержки безработных граждан в части невыплаты пособия по безработице, а также принятия решений не производить выплату пособия по безработице в отношении категорий граждан, не установленных законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации».

Роструд подготовил акт проверки и предписание об устранении выявленных нарушений.