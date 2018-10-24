Розничный кредитный портфель Челябинского филиала Россельхозбанка превысил 12 миллиардов рублей
Розничный кредитный портфель Челябинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по состоянию на 15 октября 2018 года превысил отметку в 12 миллиардов рублей.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, с начала текущего года филиалом выдано свыше 13 тысяч розничных кредитов в объеме более 5,3 миллиарда рублей. На данный момент в Челябинском филиале РСХБ обслуживается свыше 180 тысяч физических лиц. Наиболее популярными среди заемщиков является ипотечный и потребительский кредиты, а также кредитные карты. Кредиты на покупку жилья составляют 45% от общего объема кредитования физических лиц.
«Стабильный рост кредитного портфеля филиала свидетельствует в первую очередь о востребованности банковских продуктов, конкурентности ставок. Мы продолжим активное развитие розничного сегмента бизнеса, совершенствования кредитные процессы, улучшая условия действующих продуктов», - отметила директор филиала Людмила Попова.