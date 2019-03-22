РМК повысит эффективность борьбы с пожарами на коркинском разрезе

Русская медная компания предложит дополнительные решения по повышению эффективности борьбы с эндогенными пожарами на Коркинском угольном разрезе на период, пока не будет запущен Томинский ГОК.

Напомним, Алексей Текслер 22 марта посетил Коркинский район и впервые побывал на угольном разрезе. Он ознакомился с ходом проекта ликвидации открытой горной выработки, который реализует ООО «Промрекультивация», учрежденное Томинским горно-обогатительным комбинатом (входит в Группу «Русская медная компания»).

О результатах первого этапа проекта по ликвидации угольного разреза «Коркинский» – профилактики и тушения эндогенных пожаров – рассказал новому главе региона президент Русской медной компании Всеволод Левин.

Как сообщили в пресс-службе РМК, согласно утвержденному проекту в работах сегодня задействовано несколько десятков единиц спецтехники, более 50 сотрудников «Промрекультивации». Работы сопровождаются регулярным мониторингом состояния атмосферного воздуха в 21 точке на самом объекте и в жилых зонах.

Параллельно идет подготовка к строительству пульпопроводов для доставки в Коркинский угольный разрез закладочного материала, с применением которого объект должен быть ликвидирован. Закладочный материал планируется производить на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, который в соседнем с Коркинским Сосновском районе Челябинской области строит РМК.

Алексей Текслер подчеркнул, что Коркинский угольный разрез не должен вредить экологии региона и призвал ускорить работы по локализации и тушению эндогенных пожаров.

Как сообщил по итогам совещания президент РМК Всеволод Левин, компания предложит на рассмотрение главе региона дополнительные решения, которые позволили бы более эффективно бороться с эндогенными пожарами на бортах разреза пока Томинский ГОК не будет запущен.

В компании напомнили, проект ликвидации отработанной горной выработки угольного разреза «Коркинский» был разработан в 2017 году в соответствии с рекомендациями независимого экологического аудита проектной документации Томинского ГОКа, который в 2016 году провели ученые Уральского горного университета. Специалисты вуза рекомендовали рассмотреть возможность использования сгущенных хвостов обогащения будущего комбината для производства закладочного материала и последующей ликвидации с его использованием открытых горных выработок, в том числе Коркинского угольного разреза.

В 2018 году проектная документация по ликвидации Коркинского разреза с использованием закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа прошла процедуру общественного обсуждения и получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Проект рассчитан до 2042 года. Его реализация позволит потушить эндогенные пожары в разрезе и укрепить его борта. По окончании ликвидации на месте выработки будет водоем, по его берегам будут высажены растения.