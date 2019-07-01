С 1 июля в Челябинской области сменился поставщик электроэнергии

С 1 июля 2019 года в Челябинской области меняется поставщик электроэнергии - функции ГП перешли ОАО «МРСК Урала» к ООО «Уралэнергосбыт».

«Уралэнергосбыт» заверяет, что смена гарантирующего поставщика не повлечет за собой существенных изменений для потребителей – физических лиц.

Во избежание некорректных расчетов жителям нужно было до 30 июня передать показания счетчиков и оплатить потребленную за прошедший месяц электроэнергию. Задолженность, возникшую до 1 июля, необходимо перечислить по реквизитам «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала»), напоминают в энергокомпании.

Те потребители, кто передал показания до 30 июня, смогут получить подарок. В июле будет проведен розыгрыш с помощью генератора случайных чисел.

Напоминаем, акция распространяется только на физических лиц, приобретающих электроэнергию в качестве коммунальной услуги и для личных бытовых нужд.

Показания за июль и последующие месяцы нужно будет передавать с помощью формы обратной связи на сайте Уралэнергосбыт, по телефону 8-800-1000-172, в офисах очного обслуживания либо оператору при оплате квитанции.

Для удобства потребителей будет действовать центр телефонной поддержки. Позвонив по телефону 8-800-2222-500, где можно будет получить дополнительную информацию или оперативную консультацию.