С 1 мая садоводы смогут добираться до своих участков по льготной цене

Садоводы Челябинской области с 1 мая смогут добираться до своих приусадебных участков по льготной стоимости проезда по специально утверждённым «садовым» маршрутам.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, в этом году в регионе будут работать 22 межмуниципальных маршрута, относящихся к сезонным (садовым). Из них 15 следуют из областного центра к садовым товариществам – пригород Челябинска, пять из Магнитогорска, один из Златоуста и один – из Коркино.

Пенсионерам предоставляется 50-процентная скидка оплаты проезда в автобусе. Затраты перевозчикам будут компенсироваться из областного бюджета.

«Пенсионерам для проезда по льготной цене необходимо предъявить пенсионное свидетельство (или справку из пенсионного фонда) и справку из СНТ, подтверждающую членство СНТ», - уточнил заместитель миндортранса Александр Филиппов.

Он уточнил, что размер стоимости проезда зависит от протяжённости маршрута. В этом году по сравнению с 2017 годом стоимость проезда увеличивается на величину инфляции, и будет составлять 2 рубля 33 копейки за 1 километр проезда.

На садовых маршрутах будут в основном работать автобусы большого класса (длиной более 10 метров), чтобы садоводы смогли беспрепятственно перевозить свой нелегкий и порой достаточно объемный багаж. Автобусы малого класса (до 7,5 метра) будут курсировать лишь на тех маршрутах, где очень низкий пассажиропоток.

Все вопросы работы садовых пригородных маршрутов челябинцы могут задать по телефону горячей линии 750-07-37.

Любовь Юрина