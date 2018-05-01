С 1 мая сравнялись МРОТ и прожиточный минимум

С первого мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России сравнялись.

Как уже сообщало агентство, с первого января 2018 года МРОТ увеличился на 20% и составлял 9 тысяч 489 рублей. С первого мая минимальный размер оплаты труда поднялся до уровня прожиточного минимума - 11 тысяч 163 рубля (он устанавливается по второму кварталу предыдущего года).

Это повышение коснется порядка четырёх миллионов человек, в том числе сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников малых предприятиях, части работающих пенсионеров. Кроме этого, от МРОТ считается ещё пособие по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.

Районные коэффициенты начисляются на установленный минимальный размер оплаты труда.

Первый заместитель губернатора, координатор Челябинской областной трёхсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Евгений Редин напомнил работодателям региона, что неисполнение требований федерального закона и постановления Конституционного суда РФ влечет наложение административных санкций на руководителей предприятий и организаций.

В дальнейшем МРОТ будет постоянно индексироваться. «И с этого момента уже МРОТ не должен опускаться ниже, чем прожиточный минимум», - подчеркнул президент Владимир Путин.