С 2020 года в России запустят госпрограмму «Земский учитель»

С 2020 года в России будет запущена государственная программа «Земский Учитель», аналогичная успешно действующей в стране программе «Земский доктор».

С соответствующим предложением выступил президент Владимир Путин, выступая в Посланием к Федеральному собранию.

«Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную (программе “Земский доктор”) программу “Земский учитель”», - заявил глава государства. В рамках этой программы педагоги, которые переедут на работу в сёла и малые города получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Владимир Путин поручил также к 2020 году создать современные условия обучения во всех школах. На сегодня доля таких школ составляет 85% (в 2000 году было 12%).

Кроме того, глава государства потребовал к концу 2021 года обеспечить все школы России высокоскоростным интернетом. Скорость доступа должна вырасти минимум в 400 раз по сравнению с начальным периодом подключения – до 50 или 100 мегабит в секунду (в 2006 году было 128 килобит в секунду). «Это должно открыть ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволит им существенно нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа», - подчеркнул Владимир Путин.