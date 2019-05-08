С днем Великой Победы! «Равис» - ветеранам Великой Отечественной

Компания «Равис» (Челябинская область) по доброй традиции поздравила ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла, а также ветеранов предприятия с Великой Победой. К 9 мая агрохолдинг вручил им подарки - продуктовые корзины.

В честь Дня Победы «Равис» традиционно дарит свою фирменную продукцию ветеранским организациям региона, администрациям сельских поселений и Челябинскому областному клиническому терапевтическому госпиталю ветеранов войн для организации праздничных столов.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, в этом году ко Дню Победы «Равис» оказал продуктовую помощь на сумму свыше 150-ти тысячи рублей.

В 2018-м году было оказано «продуктовой помощи» на сумму, превышающую полмиллиона рублей. Как правило, «Равис» помогает продуктами различным благотворительным организациям, занимающимся проблемами детей-сирот, матерей-одиночек, ветеранов, инвалидов, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию (без определенного места жительства; освободившихся из мест лишения свободы; больных алкоголизмом и наркоманией); учреждениям здравоохранения; администрациями сельских территорий. Также «Равис» оказывает продуктовую помощь при проведении культурно-массовых мероприятий.

Завтра, девятого мая, возле птицефабрики «Равис», где установлен мемориал, традиционно состоится митинг, посвященный Дню Победы. В нем примут участие работники предприятия, ученики Рощинской школы и воспитанники детских садов поселка Рощино.

Фото предоставлено компанией «Равис»