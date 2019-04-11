С помощью Google челябинцы узнали, что «контрацептив» — это администрация города

Администрация Челябинска вновь "прославилась" теперь уже в Google.

На голосовой вопрос в Google теперь можно получить весьма неожиданный ответ. На нецензурный запрос, "гон...ы" (контрацептивы), поисковая система выдает ответ: «Администрация города Челябинска».

Такое клеймо в поисковой системе администрация Челябинска получила скорее всего благодаря наноурнам, которые в народе уже прозвали «презервативами Елистратова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», урны нового типа в Челябинске появились в ноябре прошлого года. Установлены они на 22-х центральных улицах района, преимущественно - на гостевых маршрутах, где расположены 450 организаций, осуществляющих самые разные виды деятельности (общая протяженность участка с урнами нового типа - 24 километра).

Мешки повышенной плотности, которые крепятся к кольцу с помощью специальных зажимов, челябинцы уже успели вдоволь обсмеять в Интернете. В социальной сети то и дело появляются фотографии, которые свидетельствуют, что новые урны не всегда выдерживают "мусорного" напора. Да и меткое сравнение с предметом совсем иного свойства нередко всплывает в памяти при виде болтающегося на ветру мешка.

Мусор из «наноурн», установленных в Советском районе Челябинска, вывозят на автомобилях «Мазда СХ-7». На обычных мусоровозах это уже стало не престижным.

«Власти Челябинска настолько суровы, что придуманные местными чиновниками «наноурны» (они же – «презервативы Елистратова», по фамилии мэра) опорожняют и меняют теперь на улицах города специальные санитарные команды на автомобилях «Мазда СХ-7». Вывоз мусора на импортных кроссоверах, видимо, обойдется горожанам недешево, но креатив нынче особенно в цене. Ожидается, что челябинские чиновники на днях начнут снег «Мерседесами» из города вывозить, ведь грузовиками как-то дешево получается, да и мало их здесь, а у компании-оператора «Южуралмост» в регионе совсем другие задачи», - написал тогда в своем блоге политолог Александр Подопригора.

Так что, запрос в гугл органично дополнил иномарки-мусоровозы, урны-презервативы и «красные труселя» в перечне культурных символов столицы Южного Урала.